Polisen varnar bilförare efter 41 viltolyckor under tre dagar: Sänk farten och håll ögonen öppna

Olyckorna har skett i Jämtlands, Västernorrlands, Norrbottens och Västerbottens län och det handlar både om älg- och rådjursolyckor.

En av anledningarna till att det sker mer viltolyckor just nu, är att det just nu är brunsttid. Det gör att älgarna är mer rörliga. Samtidigt blir det gryning och skymning senare och tidigare och de flesta olyckor sker just då.

I ett försök att minska viltolyckorna så går polisen ut och upprepar mantrat: Sänk farten och öka uppmärksamheten.

”Spana vid sidan av vägen och då särskilt vid tänkbara viltpassager” skriver polisen på sin hemsida. De påpekar också att varningsskyltar för vilt är ett säkert tecken på ökad risk.

Polisen påpekar också att man är skyldig att rapportera om man krockat med björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn samt märka ut var. Annars riskerar man böter.

