Verkö slott går mot en rekordvinter

Inför kommande vintersäsongen 2018, slutet av januari och febrauri, har Verkö slott fått in runt 2 000 gästbokningar, att jämföra med 850 gäster under februari 2017. Det är det högsta antalet gästbokningar någonsin under en vintersäsong.

I ett pressmeddelande skriver Verkö slott att huvuddelen av bokningarna är internationella från bland annat Tyskland, England, Italien, Polen, Schweitz och Österrike.

– Att samarbeta är viktigt i ett län som Jämtland och med våra lokala samarbetspartners har vi lyckats attrahera nya gästgrupperingar från Sverige och utlandet att hitta hit och ta del av vår historia och unika upplevelser, säger ägaren till Verkö Slott, Per-Åke Wahlund, i ett pressmeddelande.