Regionpolitikerna vill undersöka om nattåget ska upphandlas

Lagom till jullovet gör nattåget återigen entré i länet. LT skrev i går att det nu står klart att det inte blir några dagliga avgångar med nattåget under vintersäsongen, bortsett från under jullovet. Det blir två, tre eller fyra avgångar per vecka i vardera riktningen fram till 23 april beroende på tidpunkt under säsongen.

Detta har väckt starka reaktioner hos såväl resenärer som politiker. Eva Hellstrand (C) uttryckte i LT ett starkt missnöje med SJ:s upplägg och sa att en lösning skulle kunna vara att staten väljer att upphandla nattågstrafiken i länet. Så är det med nattågen till övre Norrland, dit det går två turer på dag.

Politikerna i region JH är inte främmande för detta berättar Elise Ryder Wikén (M), ordförande i utskottet för infrastruktur, där frågan har beretts.

– Det är ingen fråga som delar några partier i regionen, där är vi enade att vi från regionen vill att Trafikverket utreder om det går att göra en upphandling på samma sätt som med trafiken till övre Norrland, säger Elise Ryder Wikén.

Ärendet ska dock tas upp i regionala utvecklingsnämnden innan ett formellt beslut från region JH är fattat angående begäran hos Trafikverket.

Samma inställning som regionpolitikerna har även Mats Forslund, vd:n för Jämtland-Härjedalen turism.

– Jag kan tycka att staten genom Trafikverket ska titta på en upphandling. Vi tycker att det vore galet att inte ta med Jämtlandstrafiken på något sätt om man ändå tittar på Norrlandstrafiken 2018, sa han till LT i somras.

