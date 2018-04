Pigga 100-åringen IF Castor firar med stor show

Läs även: Säsongsfinal i dur för Castor – stark insats av Liljedahl

IF Castor är en av Östersunds äldsta idrottsföreningar. Klubben bildades 1918 när ett sällskap av yngre herrar träffades på ett café på Frösön.

– Det jag hörde var att det inte fanns så många föreningar när Castor bildades och det var väl kanske en av orsakerna till att föreningen bildades, säger Ulrica Löfstedt.

Genom åren har det funnits flera idrotter inom IF Castor. I dag är det skridsko, friidrott och konståkning – som gjorde sitt inträde i IF Castor i slutet av 1930-talet. På 1940-talet började föreningens åkare synas mer och mer i bland annat SM. Den riktiga toppen kom 1964 när IF Castor tog SM-guld i alla tre klasserna, dam-, herr- och paråkning.

– Det är lite stort. Vi får se vad vi kan göra i framtiden, säger Ulrica Löfstedt.

I dag mår konståkningsverksamheten inom IF Castor riktigt bra. Föreningen har över 100 aktiva ungdomar och av dem är ett 40-tal tävlingsåkare.

– Det har tillkommit tolv nya tävlingsåkare bara den här säsongen. Sedan är det några som har slutat. Det är tyvärr så, man tappar några. Det blir andra saker som blir intressanta när man kommer upp i tonåren, men det fylls på underifrån, säger Ulrica Löfstedt.

Föreningen har upplevt att verksamheten stadigt har ökat sedan flytten till Östersund Arena, som stod färdig 2013. Ulrica Löfstedt ser att arenan betyder mycket för konståkningen.

– Vi såg ett uppsving när arenan byggdes, ett större intresse. Man är mer synlig här också med fler idrotter som rör sig. När det började gå bra för föreningen blir man ännu mer synlig och fler får upp intresset. Vi har tillgång till de här fina lokalerna. Sedan blir de arrangemang vi gör mycket bättre. Vi får väldigt mycket positiv feedback för de arrangemang vi har, tävlingar, shower och även sommarläger. Vi har under de senaste åren börjat ha sommarläger här. Det blir mer och mer populärt. Vi jämförde häromdagen hur många som har anmält sig i år, det är mer än dubbelt så många jämfört med samma tid förra året, det känns jättekul.

Som inom all idrott är det en hård konkurrens om att få tillgång till träningstider, men Ulrica Löfstedt tycker att det fungerar smidigt mellan de föreningar som tränar i Östersund Arena.

– Det är ge och ta. Jag tycker att vi har ett väldigt bra klimat mellan föreningarna, ÖIK, Castor och även ÖBS, som använder isen lite inne på hösten innan deras isyta blir färdig. Vi går från isförhandlingar och ingen är nöjd, men jag tycker att det är ett väldigt bra klimat. Är det så att man inte utnyttjar en is låter man den andra föreningen få tillgång till isen den tiden. Det är ett bra samarbete, så det känns jättebra.

Sedan 2015 kan föreningen erbjuda sina aktiva åkare träning av en heltidsanställd tränare. Polacken Janusz Karweta, som har tävlat på internationell nivå i tio år och vunnit det polska mästerskapet sex gånger drillar numera klubbens åkare.

I år har de sportsliga resultaten varit riktigt fina för klubbens åkare. Säsongen kröntes med att Hedvig Liljedahl, 16 år, vann en nationell tävling i Borlänge.

– Det var roligt. Det har inte hänt på ett tag, så det var jätteroligt, säger Hedvig Liljedahl.

Hon har hållit på med konståkning sedan hon var fyra år. Den fina sammanhållningen i klubben är en viktig anledning till att hon håller på med sporten.

– Det är mycket därför jag åker, man får så bra vänner, säger Hedvig Liljedahl.

En av hennes vänner är Ellinor Löfstedt, dotter till Ulrica Löfstedt och en av tre systrar som håller på med konståkning.

– När jag såg konståkning på tv tyckte jag att det var häftigt med alla hopp och piruetter och därför ville jag också kunna det. Det var lite det som fick mig att börja. Men det har blivit roligare och roligare eftersom, man lär sig nya saker hela tiden, säger Ellinor Löfstedt, 15 år, som har åkt sedan hon var sju år.

I dag firar konståkarna klubbens 100-årsjubileum med en stor show i Östersund Arena. Tjejerna ser fram emot att visa upp sina kunskaper för publik. Showen blir en tidsresa från 1918 och framåt.

– Det är en ganska stor grej eftersom vi firar 100 år. Jag är mest taggad eftersom det är så många olika nummer och olika musikgenrer. Det ska bli jättekul, vi har fått väldigt mycket gjort under alla träningar.