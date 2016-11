Pampigt och populärt med Jon Henrik Fjällgren under helgens konserter i Östersund

Två skolkonserter avverkades på fredagen och en familjekonsert på lördagseftermiddagen lockade stor publik. Det komprimerade programmet som avverkades på en dryg timme inleddes storslaget med Edward Elgars Pomp and Circumstance – Land of Hope and Glory. Bo Öberg, som vi under många år mestadels sett och hört som försteviolinist i Orkesterföreningen ledde nu som dirigent de samlade musikerresurserna i denna pampiga upptakt som skulle få sin fortsättning med Jon Henrik Fjällgrens gästspel i fyra vid det här laget mycket välkända nummer ur hans jojkrepertoar.

Renskötarens jojk ljöd stark och mäktig till fullt orkesterackompanjemang, likaså en sång till minnet av de tragiska händelserna i Utöya i Norge för fem år sedan.

Jon Henrik Fjällgren torde ha varit mer än nöjd med den klangrikt fullödiga uppbackning som musiker och sångare gav honom även i Daniels jojk, så oändligt sorgsen och vacker på samma gång. Och så som slutnummer Fjällgrens genombrottslåt från Melodifestivalen, Jag är fri, med publikens entusiastiska handklappsstöd.

Men den ungdomligt förstärkta orkestern under Bosse Öbergs ledning fick också några helt egna nummer, som slog an på publiken. I Ton-Eriks visa i arrangemang av Nils Lindberg medverkade solisterna Peter Roos på altfiol och Jonny Johansson på gitarr. Och som en antydan om den tid vi nu nalkas bjöds publiken en Fransk juldans av Georges Bizet.

Orkesterföreningens populära familje- och skolkonserter i helgen skulle kunna ses som ett steg mot både förnyelse och föryngring av en anrik orkester. I vilket fall torde Östersunds Orkesterförening med de här konserterna förhoppningsvis ha breddat och föryngrat sitt publikunderlag.