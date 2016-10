Över 20 000 länsbor skrev på för en folkomröstning

I exakt tre veckor pågick namninsamlingen med syfte att få till en folkomröstning i den allt hetare storregionfrågan. Några problem att få folk att skriva på var det inte – snarare tvärtom – säger de medhjälpare i kampanjen som LT varit i kontakt med under perioden. Intresset har också spänt över hela det politiska spektrat, enligt dem.

– Det här är ett av landets snabbaste folkinitiativ, om inte det snabbaste, säger Anna Olofsson Frestadius, i kampanjledningen som berättade att många nu hör av sig från andra delar av landet där man vill starta liknande initiativ.

Under torsdagen, samma dag som alla remissvaren senast ska skickas in till finansdepartementet angående regionreformen, lämnades namnunderskrifterna in till region JH:s kanslihus, där Margareta Winberg (S), ordförande i regionfullmäktige tog emot dem.

– Det är 20 740 räknade namn här, sa Mattias Warg i kampanjledningen samtidigt som ytterligare några listor lades överst på högen.

– Imponerande, det är 20 procent av de röstberättigade länsborna. Nu blir det här ett ärende som ska beredas, sa Margareta Winberg och berättade om den process som nu tar vid.

Namnen ska räknas, kontrolleras och frågeställningen ska fastställas, valdistrikt föreslås, lokaler ska skakas fram bland annat. När det är fördigberett tar styrelsen upp ärendet för beslut och slutligen regionfullmäktige, troligtvis på mötet i februari.

– Det kan bli en folkomröstning om sex månader (från nu), sa Margareta Winberg.

Svaret imponerade inte på de allianspolitiker som fanns närvarande. Centerns Elin Lemon har redan lämnat ett initiativärende där hon anser att frågan om folkomröstning kan tas upp redan på fullmäktigemötet i november. Liberalerna har lämnat en motion med samma åsikt.

– Då har man ingen förståelse för att ärendet måste beredas först, kontrade Margareta Winberg.

Allianspolitikerna ansåg däremot att själva beslutet om att en folkomröstning ska hållas visst kunde tas på novembermötet och att beredningsprocessen kan löpa på vid sidan om det.

– Jag är orolig för tidsperspektivet, sa Saila Quicklund (M) då propositionen om ny länsindelning väntas komma i mars och omröstningen i riksdagen i juni.

Ett beslut, i god tid, att det ska hållas en folkomröstning i Jämtland är en viktig markering menar hon.

– Det blir som en signal att det inte är någon mening att lägga fram propositionen.