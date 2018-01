Östersundsmusiker med i Grammisnominerade Sarah Klangs nya musikvideo

Sarah Klang har minst sagt varit ”i ropet” den senaste tiden. Under P3 Guld uppträdde hon med låten ”Left Me On Fire” och när Grammisgalan 2018 äger rum den 8 februari har hon chansen att vinna kategorin ”Årets nykomling”.

Idag släppte Sarah sin senaste musikvideo och med i den är ingen mindre än Östersundsfödda pojkvännen Emil Karlsson, som spelar musik i bandet Grand Roses.

Om du vill se musikvideon så kan du göra det genom att klicka här.

