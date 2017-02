Oskar och Samuel laddar inför sommarens teateräventyr

Efter ett års uppehåll kommer Sandelius Kultur och Nöje tillbaka till Jamtlis stora scen. I år med föreställningen Rasmus på luffen.

Det är den största ensemblen hittills som nu laddar inför sommarens teateräventyr med Sandelius kultur och nöje.

Under kollationeringen i helgen fick planeringen dock ändras då den tilltänkte Rasmus hoppade av.

– Det kan vara svårt för barnen att veta vad de ger sig in på. De är bara tio, elva år och det är mycket text och sånger som ska läras in. Speciellt för den som spelar Rasmus som är en väldigt stor roll. Han är på scenen i stort sett hela tiden under den två timmar långa föreställningen. säger Elin Sandelius, producent.

För barnen som spelar kommer det att bli en arbetsfylld sommar.

– Vi ställer höga krav på barnen och de flesta har ingen större erfarenhet av teater, mer än det man gjort på skolan, så det kommer att bli intensivt, säger Elin Sandelius.

Barnen ska även få gå en teaterskola under våren för att lära känna varandra bättre och bli mera bekanta med pjäsen.

Sandelius har tidigare satt upp Emil i Lönneberga, Pippi och Bröderna Lejonhjärta på Jamtli.

Det här året är alla i den 20 personer stora ensemblen från Jämtland.

– Det är verkligen roligt att vi fått ihop en komplett ensemble med folk härifrån. Tidigare år har vi haft ungefär hälften jämtar och hälften från Blekinge där jag bor.

Föreställningen kommer att rikta sig till familjer.

– Det är kul med en föreställning som riktar sig till alla i familjen. Ofta är målgruppen antingen barn eller vuxna men Rasmus på luffen kan faktiskt hela familjen se med behållning, säger Elin Sandelius.

Oskar Bergman, nio år och Samuel Boberg, elva år är med under kollationeringen och känner lite på dialogen.

Båda är från Frösön och känner varandra lite sedan tidigare.

– Jag har spelat en del teater och även varit med i en musikal, säger Samuel Boberg, som också spelat med i filmen Familjen Jul.

För Oskar Bergman är det däremot första rollen i en riktig teater.

– Jag har spelat lite i skolan bara och så här långt är det väldigt roligt med riktig teater.

Rollsättningen är inte klar ännu och varken Oskar eller Samuel vet vilka roller de kommer att få. Båda är mest intresserade av Rasmus eller Gunnar, ett av de andra barnen på barnhemmet.

– Jag är mer lik Gunnar än till exempel Peter och jag känner igen mig själv mer i honom, säger Samuel Boberg.

Föreställningen har premiären den 10 augusti.