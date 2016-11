Nytt kontorsföretag växer fram i Östersund: "Kommer bli helt dominerande i länet"

Det nya centrallagret kommer från och med måndag 7 november att börja leverera kontorsvaror till All Office butiker i Sundsvall och Stockholm. Bakom det hela står Carl Lindgren, grundare av Kontorsvaruhuset som sedermera köptes upp av Ocay.

I somras valde Ocay att flytta sitt lager från den byggnad som ägs av Carl Lindgren i Lugnvik. Kort därefter gick han själv ut med att han planerade att bygga ett centrallager för ett nytt kontorsföretag där, och sa då att han tänkte försöka anställa personal från Ocays lager. Det har man nu också gjort.

– Vi har anställt fyra stycken som tidigare jobbade på Ocay, säger Carl Lindgren.

Från och med 1 januari nästa år slår man sig ihop med kontorsföretaget Office Document i Odenskog. Från lokalen i Odenskog hjälper man företag och myndigheter med dokumenthantering och IT-lösningar, bland annat genom att leverera "smarta skrivare". Carl Lindgren beskriver företaget som en viktig spelare på marknaden.

– De har bland annat flera maskiner hos Riksarkivet i Stockholm, säger han.

Tanken är att Carl Lindgren och Office Documents vd Jerry Moe tillsammans ska satsa stort och brett under gemensam All Office-flagg. Utöver butikerna i Sundsvall och Stockholm planerar man även att öppna upp en kontorsvarubutik på Bangårdsgatan i Östersund. Man ska även förlägga huvudkontoret för All Office dit.

– Vi kommer att bli helt dominerande i länet, säger Carl Lindgren.

Företaget får tillträde till lokalen på Bangårdsgatan 1 juli nästa år och man förväntar sig att allt ska vara på plats till 1 augusti. Butiken kommer att vara 2400 kvadratmeter stor.

