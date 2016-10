Många hoppades fynda skidprylar

Vintern närmar sig och i samband med att de första flingorna började falla i Östersund anordnades skid­bytardagarna.

Det är Åsarna IK som ­arrangerar dagarna där man kan lämna in sina skidor till försäljning under morgonen och köpa de begagnade skidorna under dagen.

Under lördagen var det ­alpina varor som såldes och söndagen ägnades åt att botanisera bland längdutrustning.

Ett hundratal längdskidor var inlämnade på söndagen och dessutom stavar, pjäxor, skidkläder och även ett antal rullskidor.

– Det går bra att lämna in allt som har med skidor att göra till försäljning, säger Bruno Leander från Åsarna IK, som var på plats för att visa kunderna till rätta bland skidställen.

Kön ringlade sig lång utanför Berners, där försäljningen skedde, innan öppnandet och åtgången på ­skidarna var stor första kvarten.

– Det gick väldigt fort med barnskidorna. Jag kom en kvart efter att de hade öppnat och då var det redan ganska urplockat, säger ­Anders Ulvenstam från Östersund.

Han var ute efter ett par längdskidor till äldsta ­dottern.

– De andra två barnen får ärva hennes skidor när hon växer ur dem. Jag lyckades i alla fall hitta ett par s­lalomskidor till henne på lördagens försäljning, ­säger Ander Ulvenstam.

Det är tredje året som bytardagarna arrangeras och antalet varor till försäljning har ökat för varje år.

– Det är alltid ganska lite barngrejer och de är oftast mest populära också. Man får vara snabb om man ska hitta skidor till barn, säger Bruno Leander efter en halvtimme då det står tre par barnskidor kvar i skidstället.

För ungdomar och vuxna var det många äldre tävlingsskidor som såldes.

– De är svåra att få tag på om man inte har de rätta kontakterna men många motionärer lämnar in sin utrustning också. Det är väldigt blandat, både när det gäller kvalitet och priser, ­säger Bruno Leander.