Mannen som är hemmahörande i Östersunds kommun häktades på lördagen.

Han nekar till brotten som ska ha begåtts inom kommunens gränser under flera års tid. Han är på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt och grov kvinnofridskränkning som ska ha skett under 2016-2017. Han är även misstänkt för grov misshandel vid två tillfällen under 2017.

