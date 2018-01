Man från Östersund åtalad för att ha våldtagit barn via internet

Den åtalade mannen ska vid minst 39 tillfällen ha genomfört grova våldtäkter, grova sexuella övergrepp och försök till grova våldtäkter mot filippinska barn under 15 år. Detta tillsammans och i samförstånd med andra personer. Brotten ska mannen enligt åklagaren ha begått från sin bostad i Östersund på internet via chat och webbkamera. Brotten ska ha begåtts under tiden 2011 - 2016.

Mannen åtalas även för grovt barnpornografibrott. Enligt åklagaren ska mannen under tiden 2011 – 2016 ha dokumenterat gärningarna han står åtalad för genom att spela in dem på sin dator. Sammanlagt ska det röra sig om 37 filmer. Mannen ska även ha innehavt 67 192 bilder och 4 150 videofilmer som visar barn i pornografisk bild.

Nationella operativa avdelningen, Noa, upprättade en anmälan mot mannen efter att Östersundspolisen tagit kontakt med dem. Det skriver polisen på sin hemsida.

– Detta är en brottslighet som är på frammarsch i pedofila kretsar. Vi får mer och mer uppgifter om ärenden av den här typen och verksamheten i Filippinerna verkar ha tagit industriella proportioner, skriver Anders Ahlqvist, Nationellt it-brottscentrum, Noa, på polisens hemsida.

