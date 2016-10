Lars Lagerbäck: "Glesbygden kan lära sig av Island"

Han tog det svenska fotbollslandslaget till fem raka slutspel i VM och EM och gjorde stor succé som förbundskapten för det isländska landslaget – som gick långt i sitt första EM. 68-årige Lars Lagerbäck är en av Sveriges mest meriterade idrottsledare och nu har han fått ännu en merit, av helt annat slag – utnämningen till hedersdoktor vid Mittuniversitetet.

– Jag har alltid trott på kunskap. Jag har läst fyra år på universitet och gått på GIH. Kunskap och det du kan använda för att utveckla och förändra. Min lagledare som jag hade när jag var förbundskapten i Nigeria sa att de är tacksamma för all hjälp, men för att förändra ett samhälle som Nigeria krävs det lärare och utbildning. Det känns väldigt hedrande att få en sådan här utmärkelse via ett universitet, säger Lars Lagerbäck.

Hans stora tro på kunskap har också starkt präglat hans ledarskap. Ett av hans favoritcitat är från Benjamin Franklin, den amerikanske politikern som deltog i att utforma den amerikanska självständighetsförklaringen - som i sin tur ledde till bildandet av USA: "Berätta för mig och jag glömmer, undervisa mig och jag kommer ihåg, involvera mig och jag lär mig".

– Kunskap och förmåga att jobba tillsammans med en grupp människor, det är vad jag tror att ledarskapet handlar om. Det du kan lära dem och att du försöker utveckla din personlighet så att du kan få människor att lyssna och tro på det du vill göra, det tror jag är det viktigaste, säger Lars Lagerbäck.

Under sommaren var Lars Lagerbäck i ropet som förbundskapten för Island. I sitt första EM-slutspel tog sig den lilla ön till kvartsfinal. 30 000 islänningar, tio procent av befolkningen, fanns på plats i Frankrike under EM-slutspelet. Hade England, som Island slog ut i åttondelsfinalen, haft lika många människor på plats hade den siffran varit närmare sex miljoner människor. Lars Lagerbäck minns med välbehag tillbaka på sina fem år som isländsk förbundskapten och den magnifika avslutningen under EM.

– Det har varit en helt fantastisk resa, inte bara fotbollsmässigt. Det var fantastiskt i sig hur vi tillsammans kunde utveckla det här under de fem åren jag höll på. Vi var nära att gå till VM och gick sedan till EM – och det gick väldigt bra. Sedan är landet helt fantastiskt. Jag kan rekommendera alla som läser Länstidningen att besöka Island. Det finns så mycket att se och lära i det landet, tack vare att det är så litet. Allt blir så väldigt tydligt och alla människor finns så nära varandra. Det är en fascinerande upplevelse och lite av en aha-upplevelse som man också kan koppla till att bo i Norrlands inland och vara i glesbygd tycker jag. Det går att göra mycket om man går tillsammans och gör någonting, säger Lars Lagerbäck.

Trots att han tog Sverige till fem raka slutspel i stora mästerskap var det inte enbart en ljus tillvaro för Lars Lagerbäck som förbundskapten. Kritiken var bitvis väldigt tuff och kraven på hans avgång hördes vid flera tillfällen. Tidigare landslagsmittfältaren Håkan Mild uttryckte i en intervju med Expressen att Lars Lagerbäck blev utsatt för vuxenmobbning. Men det svänger fort – på Island blev han helgonförklarad och nämndes emellanåt som en tänkbar presidentkandidat.

– Det där med president tror jag inte var så allvarligt. Det var nog mer en mediegrej från dina kollegor. Men jag tror att det är ganska lätt att förklara, om jag inte låter alltför kaxig. Som ledare, både internt och externt, handlar det så mycket om att hantera förväntningar. När vi gick till fem raka slutspel ökade förväntningarna, kanske främst hos media men även hos fans och andra runtomkring. Det räckte inte att vi gick vidare till kvartsfinal eller åttondelsfinal tre gånger. De här dreven, det var faktiskt några, kom efter slutspelen och så länge du vinner är det ganska lugnt. Dreven kom för att man hade förväntningar och tyckte att vi skulle göra bättre än vi gjorde.

Hur hanterade du dreven?

– Jag hade nog inga större problem med det. Har man ett sådant här jobb får man inte ta till sig alltför mycket av allt som tycks och tänks. Jag brukar säga att populismen kanske är din största fiende om du har ett offentligt jobb, så jag klarade ganska bra att hantera det tycker jag. Jag hade en ledargrupp, arbetsgivare och framför allt spelargruppen som alltid stod bakom oss. Så internt kändes det ganska lätt att jobba vidare.

Lars Lagerbäck kommer från Ovansjö i Ånge kommun och har varit mycket i Jämtland och Härjedalen under sin uppväxt. Han har förlorat fotbollsmatcher på Hofvallen i Östersund och åkt mycket skidor i fjällvärlden då familjen länge hade en stuga i Vemdalsskalet. Även i dag blir det en del besök i Östersund, där hans bror bor. Hans relation till sina hemtrakter har blivit allt starkare med åren.

– När jag flyttade hemifrån och bodde borta de tio första åren funderade jag inte så mycket på det. Men ju äldre jag blir, och framför allt när mina föräldrar blev äldre och senare gick bort, har rötterna dragit mer och mer. Jag har kvar min föräldragård utanför Ånge och känner väldigt starkt för den här regionen. Jag hoppas verkligen att glesbygden ska kunna leva vidare och att man kanske förändrar regionalpolitiken lite.

Hur bör regionalpolitiken förändras?

– Jag tycker att det är väldigt konstigt hur man bara låter det rulla på med en urbaniseringsvåg och att allt får ett storstadsperspektiv. Jag tror att om man ser till att styra om resurser lite, och det behövs inte så stora grejer, kan glesbygdskommunerna leva vidare och servicenivån hållas. Om exempelvis Ånge kommun kan behålla sitt invånarantal behåller man en servicenivå som innebär jobb, man kan behålla skola och sådana här saker. Skulle det fortsätta minska försvinner service och arbetstillfällen och flyttar de till storstaden blir det bara marginella effekter på arbetsmarknaden.