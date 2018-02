Länsbo döms till 14 års fängelse för sexövergrepp mot barn

Mannen satt i sin bostad i Östersund och regisserade övergrepp på barn, i vissa fall mycket unga barn, i Filippinerna.

Vid minst 40 tillfällen har mannen genomfört grova våldtäkter, grova sexuella övergrepp och försök till grova våldtäkter mot filippinska barn under 15 år.

Under rättegången erkänner mannen att han tagit kontakt med personer via nätet och betalat dem för att göra de handlingar på barnen han föreslog och spelat in det från sin dator. Men han anser inte att han är en gärningsman, utan att det är de personer som utfört handlingarna i utlandet som är det. Därför menar han att han inte kan erkänna eller förneka grov våldtäkt eller grovt sexuellt övergrepp mot barn.

När det gäller annan barnpornografi som hittats på hans dator, erkänner han det men menar att han bara sparat och katalogiserat det i farten när han sökt vuxenpornografi.

Mannen åtalade också för kränkande fotograferingar av bland annat kvinnor på toaletter, vilket han har erkänt.

Tingsrätten konstaterar att mannens verksamhet bedrivits systematiskt och att han spelat in övergreppen gör att gärningarna är särskilt hänsynslösa. Det i kombination med barnens unga ålder gör att brotten inte kan kallas någonting annat än grova.

Mannen har under rättegången menat att hans ansvar är begränsat och att han bara gett ”förslag” om vad som ska hända med barnen. Han menar också att han inte är särskilt intresserad av övergrepp av barn utan att personerna han betalat som erbjudit sig att göra saker med barnen. Han menar har inte kunnat värja sig på grund av alkoholmissbruk och ensamhet.

Domstolen köper inte mannens förklaring. Den konstaterar att mannen lämnat tydliga instruktioner om vilka övergrepp som ska ske och även insisterat på allt grövre övergrepp och de på andra sidan försökt förhala. Mannen har helt enkelt varit drivande.

Han döms därför för 32 fall av grov våldtäkt mot barn, två fall av försök till grov våldtäkt mot barn och sex fall av sexuellt övergrepp mot barn.

När det gäller den stora mängd barnpornografi han laddat hem, och alltså inte beställt, menar domstolen att det inte är en ursäkt att han också har laddat hem vuxenpornografi. Domstolen skriver i domen att bilderna är så många och så grova att han döms för grovt barnpornografibrott.

Mannen åtalade också för att i hemlighet fotograferat kvinnor på sin egen toalett, jobbets toalett samt hos några bekanta.

Mannen döms för kränkande fotografering i alla fall utom två åtalspunkter som ogillas och tre där åklagaren lagt ner åtalet. Totala åtalspunkter när det gäller kränkande fotografering är över 70.

Domstolen konstaterar att mannens brott slår i taket i alla tre fall när det gäller fängelse och dömer mannen till 14 års fängelse vilket också är det högsta möjliga.

Han ska också betala totalt en kvarts miljon kronor till de kvinnor han fotograferat mot deras vilja.

► Åklagaren om barnvåldtäkterna över internet: ”Gärningsmannen har betalt pengar till personer på Filippinerna” (2018-01-10)

► Polisens it-utredare om övergreppsfilmerna från Filippinerna: ”Det är små barn och väldigt grova övergrepp” (2018-01-18)

► Man från Östersund åtalad för att ha våldtagit barn via internet (2018-01-10)

► 20 kvinnor filmades i smyg vid toalettbesök (2018-01-10)

►Polisen vill bli bättre på att bekämpa sexualbrott mot barn – inleder samarbete med polisen i Filippinerna (2018-01-31)

► Misstänkte mannen om barnvåldtäktsanklagelserna: "Jag skäms otroligt mycket" (2018-01-10)

Vill du ha lokala nyhetspushar till din mobiltelefon?

Ladda ner ÖP:s, LTZ:s eller TH:s app här, till Iphone eller till Android:

ÖP:s iPhone-app

ÖP:s Android-app

LTZ:s iPhone-app

LTZ:s Android-app

TH:s iPhone-app

TH:s Android-app