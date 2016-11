Konkurrensverket har fått svar från Östersundshem

Konkurrensverket var inte nöjd med de svar som det kommunala bostadsbolaget Östersundshem skickade in i början av september och krävde därför kompletterande svar på tio frågor uppger. Frågor som nu har besvarats av Daniel Kindberg uppger P4 Jämtland. Östersundshem håller fast vid att man hösten 2015 fick nya ägardirektiv om att snabbt bygga fler hyresrätter och att inköpet av 100 attefallshus för närmare 70 miljoner kronor var ett sätt att klara uppgiften på grund av "den prekära situation som Östersunds kommun då befann sig i." Man ansåg sig därför inte heller kunna vänta på Migrationsverkets beslut om de ville hyra attefallshusen eller inte. Och anledningen till att Östersundshem bara byggt 28 av de planerade 100 attefallshusen beror på problem med att få bygglov anser Östersundshem vidare. Konkurrensverket ville även få svar om Peabs markarbeten på drygt 300 000 kronor köptes in via offentlig upphandling. Det gjordes det inte visar Östersundshems svar.