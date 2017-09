Kommunen varnar för falska parkeringslappar

På lapparna som satts upp i anslutning till vissa av kommunens parkeringsautomater påstås att man kan vägra att betala parkeringsavgiften då det inte går att betala med mynt. De falska lapparna hänvisar till en tidigare dom i förvaltningsrätten.

Men den domen gäller inte parkeringsavgifter som kommuner tar ut, hävdar Östersunds kommun i ett pressmeddelande.

– Vi uppmanar alla som parkerar att inte följa uppmaningen då man riskerar parkeringsanmärkning. Det är klarlagt via dom i kammarrätten ( Mål nr 4350-16) att kontantlös betalning, via app, sms, kort eller annan betaltjänst kan tas ut av kommuner vid parkering, meddelar kommunen via sin hemsida.

