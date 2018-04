Kent-klingande Brunfloduo hyllas stort av Fredrik Strage: ”Hela EP:n är som en enda lång gåshud”

Duon har tidigare liknats med storheter som Kent men Fredrik Strage tar hyllningarna längre än så.

– Jag skulle säga att det här låter lite som att Jocke Berg hade haft ett "one night stand" med Little Jinder och sen fått tvillingar. Eller kanske Robyn till och med, säger Strage under onsdagens Nyhetsmorgon.

Likheterna grundar sig i att Junior Brielle trots allt är lite lättare än Kent.

– Men det är oerhört vacker och dramatisk indiepop, säger Strage.

Och hyllningarna från Fredrik Strage bara fortsätter.

– De är oerhört begåvade. Jag älskar texterna, säger han och fortsätter:

– De har en extrem poetisk styrka i texterna och fantastiska refränger. Hela EP:n är som en enda lång gåshud för mig, säger Fredrik Strage.

