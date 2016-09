Katarina Wennstam: "Sluta göra skillnad på kvinnor"

Katarina Wennstam är författare och tidigare journalist. Hon har skrivit flera böcker som tar upp samhällets syn på sexualbrott. Nyligen släppte hon "Flickan och skammen", som tar upp ryktesspridning och skam kopplat till kvinnors sexualitet.

Tidigare under 2016 debatterade hon i SVT Nyheters studio med länets polisområdeschef Stephen Jerand angående vinterns överfall och polisens varning till kvinnor i Östersund.

– Det som jag märker är att det ibland blir fel. Det grundar sig ju i omtanke. Det är därför det är så svårt att komma åt det. Ingen vill att någon kvinna ska råka illa ut på gatan, men det blir ett problem när det bara är kvinnor som samhället går ut och säger till att de ska bete sig på ett visst sätt så de inte blir våldtagna, mördade eller tafsade på. Det är inte unikt för Östersundspolisen, säger Katarina Wennstam.

För några veckor sedan skapade Östersundspolisen nya rubriker när en förundersökningsledare lade ner en utredning mot en ishockeyspelare i Björklöven om sexuellt ofredande och uttalade sig i tidningen Expressen om att kvinnan som anmälde det misstänkta brottet hade "gigantiska bröst".

– Ja, vad ska man säga? Så urbota dumt. Han blottar en sexism hos sig själv. Han hade kunnat säga att det var trångt där inne, att kroppar trycktes mot varandra och att han inte trodde att hockeyspelaren menade det han gjorde, så hade han kunnat säga, säger Katarina Wennstam.

I ett längre samtal med Länstidningen om problemet med sexuella ofredanden i krogmiljö uttalade sig Saga Mebius och Sara Örjansdotter Paulsson om att det alltid är någon som blir utsatt, varje gång man går ut på krogen. Katarina Wennstam känner igen den beskrivningen.

– Jag blir inte alls förvånad. Det är nog min erfarenhet också, både som kvinna själv och utifrån alla kvinnor som jag har intervjuat genom åren. På något sätt är det som att vissa män ser kvinnor som villebråd och verkar tro att kvinnor som söker sig till vissa platser, som krogen, det är fritt att göra vad man vill med dem. Som att det skulle finnas ett likhetstecken mellan att vilja gå ut och dansa och att vilja ha sex, eller att klä sig snyggt och vilja att vem som helst tar på den delen av kroppen som man framhäver. Vi måste komma åt killarna som tror att det är skillnad på tjejer. Att en tjej som inte framhäver något av sin kropp, henne låter man vara, men tjejen som tycker om att framhäva sin byst, rumpa, ben eller vad det än är man är stolt över som kvinna – där är det fritt fram. Det är där som jag tänker att det blir ett kardinalfel från start.

I somras anmälde en kvinna ett sexuellt ofredande i en taxi på väg hem från en kväll på Krogstråket. Polisen lade ner utredningen, något som överklagades av kvinnans juridiska ombud. Enligt ombudet tydde polisens agerande på en inställning att berusade kvinnor inte ska åka taxi ensamma.

– Det jag tänker är "damn if you do, damn if you don't". Samhället skickar signaler till tjejer "gå inte hem själv". Då tar hon en taxi. Hon är full och vill hem, då är inte det heller okej. Menar man att tjejer inte får lov att bli berusade? Är det signalerna som samhället vill sända? Om en kvinna är full, hjälp henne hem så hon får sova och mår bättre. Deras status som målsägande är lika stark som en nykter kvinna på väg hem från jobbet mitt på dagen. Det är ingen skillnad på kvinnor. Det är där det stora problemet ligger, att man gör skillnad på kvinnor i olika tider av livet. Den nyktra kvinnan på väg hem från jobbet kan tre dagar senare lika gärna vara uppklädd, på väg hem från krogen och berusad, säger Katarina Wennstam.