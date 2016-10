Inga dagliga turer med nattåget i vinter

Så går nattågen i vinter

Utifrån den tågplan som Trafikverket nyligen beslutat ser nattågen ut att gå så här:

Daglig trafik under jullovet. Den startar precis innan julafton som ligger på en lördag. Trafiken mot Jämtland startar på onsdagen den 21 december. I södergående riktning startar den på torsdagen den 22 december. Under jullovet går sedan nattågen dagligen i båda riktningar, utom på julafton och nyårsafton.

Två dagar per vecka under lågsäsongveckorna. Under resten av januari blir två tåg i veckan i vardera riktningen, norrut på onsdagar och lördagar och söderut på torsdagar och söndagar.

Tre eller fyra dagar i veckan under högsäsongen. I februari, mars och fram till och med påsken, som infaller i mitten av april, går de något tätare, tre eller fyra dagar i veckan. 23 april tar trafiken slut.