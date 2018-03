Här är Storsjöyrans senaste artistsläpp

The Vaccines slog igenom 2011 med debutalbumet ”What did you expect from The Vaccines”. I år är de högaktuella med sitt fjärde album, ”Combat Sports”, som släpps den 30 mars.

Singer-songwritern Lissie är även hon skivaktuell. Den 23 mars släpper hon albumet ”Castles”, som beskrivs som ”en kombination av innerlig introspektion och samtida drömpop, allt inramat i Lissies fantastiska sång”.

Datum för Storsjöyran är 27-28 juli. Klara artister sedan tidigare är Ziggy Marley (JAM), Zara Larsson, Wolfmother (AUS), Hov1, Magnus Carlsson, Kaliffa, Sarah Klang, Blues Pills, Lamix och Slowgold.

