Här är alla nominerade till P3 Guld – Säkert! kan få Guldmicken

Totalt 34 artister är nominerade till P3 Guld 2018. Vinnarna presenteras den 20 januari då musikgalan arrangeras för 16:e året i rad.

Annika Norlins Säkert! är nominerad till Guldmicken. Konkurrenterna om det prestigefyllda priset är Hov1, Håkan Hellström, Kapten Röd, Säkert! och Zara Larsson. Fram till och med den 14 december har P3:s lyssnare möjligheten att vara med och rösta fram vinnaren.

Guldmicken 2017 gick till Håkan Hellström.

Artisterna Zara Larsson och Axwell Ingrosso är båda nominerade i hela tre kategorier. Oskar Linnros, Tove Styrke, Hov1, Pale Honey, Tjuvjakt, Mabel och Skott är alla dubbelt nominerade.

Nedan listar vi samtliga 34 nominerade till P3 Guld 2018:

ÅRETS ARTIST:

Avicii – Avīci

Jireel – Samlad produktion

Oskar Linnros – Väntar på en ängel

Tove Styrke – Samlad produktion

Zara Larsson – So Good

ÅRETS GRUPP:Axwell /\ Ingrosso – Samlad produktion

Galantis – The Aviary

Hov1 – Samlad produktion

Pale Honey – Devotion

Tjuvjakt – Pojkvän

ÅRETS LÅT:

Helt seriöst – Kaliffa

(text och musik: Olle Kaliffa Karlsson & Jakob Malmlöf)

More Than You Know – Axwell /\ Ingrosso

(text och musik: Axel Hedfors, Sebastian Ingrosso, Salem Al Fakir, Vincent Pontare & Richard Zastenker)

Rocket – Miriam Bryant

(text och musik: Victor Rådström & Miriam Bryant)

Symphony – Zara Larsson & Clean Bandit

(text & musik: Ina Wroldsen, Ammar Malik, Steve Mac & Jack Patterson)

Tårarna i halsen – Tjuvjakt

(text & musik: Louise Lennartsson, Olle Grafström, Arvid Lundquist, Jesper Svärd, Fredrik Eriksson & Kid Eriksson)

FRAMTIDENS ARTIST:

Lamix

Mabel

Neiked

Rhys

Skott

GULDMICKEN:

Hov1

Håkan Hellström

Kapten Röd

Säkert!

Zara Larsson

ÅRETS DANS:

Axel Boman – Samlad produktion

Axwell /\ Ingrosso – Samlad produktion

Brohug – Samlad produktion

Fever Ray – Plunge

Sebastian Mullaert – Samlad produktion

ÅRETS HIPHOP/R’N’B:

Mabel – Ivy To Roses

Mwuana – Triller

Sammy & Johnny Bennett – ST.RECK

Stor – Under broarna

Yung Lean – Stranger

ÅRETS POP:

Jennie Abrahamson – Reverseries

Marlene – Sweet

Oskar Linnros – Väntar på en ängel

Skott – Samlad produktion

Tove Styrke – Samlad produktion

ÅRETS ROCK/METAL:

Arch Enemy – Will To Power

Henrik Palm – Many Days

Johnossi – Blood Jungle

Pale Honey – Devotion

Pink Milk – Purple

