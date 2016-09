Han fick nytt kylskåp – efter fyra månader

Minns du Örjan Andersson? Han som bor i Östersundshems profilbygge Fagerskrapan och som i månader periodvis hade det svalare i sin tvåa än inne i självakylskåpet?

LT berättade om hans dilemma för några veckor sedan.

Det var i maj han flyttade in i lägenheten. Allt var frid och fröjd tills han insåg att det var något fel på den kombinerade kylen och frysen.

Fastighetsbolagets tekniker lade då in ett specialinstrument i skåpen som under några dagar mätte temperaturvariationerna. Under ett par dygn varierade temperaturen i frysboxen mellan 26 och 33 minusgrader – normalt ska det vara mellan 18 och 20 minusgrader.

Samtidigt var det alldeles för varmt i kylskåpet som noterade upp mot 24 plusgrader i olika perioder. Det visar också teknikernas egna loggar.

Men Östersundshems ansvariga var ändå inte helt övertygade trots att loggarna visade på stora temperaturproblem med vitvarorna.

I tisdags gav dock fastighetsbolaget med sig och nu har Örjan Andersson äntligen ett kylskåp där han stoppa in smör och mjölk i sitt kylskåp utan att det härsknar eller blir surt.

Och han har en frys som inte fryser sönder fibrerna i älgköttet eller gör glassen omöjlig att skära i på en halvtimme.

– Det fungerar perfekt nu! Jag köpte också glass och nu är det inte längre stenhårt, säger Örjan Andersson till LT.