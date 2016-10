Glödhet vindkraft för länsföretag i Tröndelag

278 vindkraftverk ska byggas utanför Trondheimsfjorden, vid Fosen, Åfjord, Snillfjord och Hitra för 11 miljarder. Tillsammans med kraftledningar och nätutbyggnad innebär det investeringar på omkring 17 miljarder kronor.

– Statkraft och Trönder Energi går i bräschen för det här, sa Vegard Saur, vd för Windcluster Norway, på en träff med branschföreträdare i Östersund där LT var med.

Statkraft stoppade utbyggnaden av vindkraft i juni förra året. Men efter ett beslut nu i februari har vinden vänt och det är full fart framåt som gäller.

.– Kostnaden för energi ska ned, oavsett om det handlar om vind eller havsbaserad energi, säger Vegard Saur.

Cirka två tredjedelar av miljardinvesteringarna går till köp av de vindkraftverk som ska byggas i kustnära områden utanför Trondheim. I anslutning till det är stora summor redan intecknade av bolag som tilldelats kontrakt. Resten handlar om köp av varor och tjänster i regionen. Den summan kan växa, eftersom även turbinleverantören kommer att leja och handla regionalt.

Här uppstår möjligheter för Jämtlandsföretag i verksamheter med anknytning till exempelvis kablar, elnät, transporter och anläggningsarbeten.

Björn Solberg på Statkraft skriver kontrakt med företag som anlitas i projekten.

Om du skulle ge konkreta råd till företag i Jämtland som vill vara med, vad ger du dem för råd?

– Det första är att de ska registrera sig i leverantörsdatabasen, det är viktigast. Då kommer de med som potentiella leverantörer på en lång lista som så småningom blir en kort lista, säger Björn Solberg.

Jämtländska företag har möjlighet att verka utifrån att de etablerar kontakter och blir underleverantörer till företag som tilldelats stora huvudkontrakt. Vilka som har dessa kontrakt finns inlagt på webbsidan www.fosenvind.no

Är det här en norsk angelägenhet, eller finns det förutsättningar för svenska företag att komma med i projekten som ska pågå fram till år 2020?

– Det gör det, många företag som vi har på våra listor är både nordiska och internationella. När vi startar med ett köp så gör vi sökningar i databasen där alla företag finns som registrerat sig, säger Björn Solberg.

Men enligt Lars Kempe, på Seko Mellannorrland, är det inte bara att registrera sig i databasen; som är den nordiska energisektorns branschnätverk och kvalificeringssystem.

– Det är svårt för ett svenskt företag att komma in på de här jobben i Norge. Man ska visa att man gjort ett projekt tidigare. Men om man samarbetar med en norsk entreprenör då kan dom ha lättare för att komma in, säger Lars Kempe som tror att en norsk samarbetspartner är dörröppnaren in till den här marknaden.