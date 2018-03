En februarihelg i Hammarstrand hjälptes 47 personer åt med att knåpa ihop de närmare 50 000 bitar som utgör pusslet. Exakt vad motivet föreställer vill skaparna inte gå ut med förrän det finns uppe för allmän beskådan Åre Östersund flygplats. Men en hint som ges är att temat är "travel around the world". Vilket också var upprinningen till att det kom att bli just flygplatsen som får fungera som galleri.

Tiden då avtäckningen äger rum är 11:30.