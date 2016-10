Från noll till 150 miljoner på två månader – därför måste Östersund chockspara

Vi förbereder livesändning från kommunens presskonferens klockan 14.00.

Det kan låta som att det kommer som en blixt från klar himmel. För bara två månader sedan klubbade majoriteten i Östersunds kommun en budget för de tre följande åren som inte andades ett ord om besparingar.

I dag kommer besked om att kommunen inför 2018 måste ha fått ned sina utgifter med så mycket som 150 miljoner kronor, och att besparingarna måste märkas redan nästa år.

Vad har hänt på dessa två månader?

Redan under budgetbeslutet i kommunstyrelsen 6 september, sa AnnSofie Andersson (S) att kommunledningen ansåg att det var för sent påkommet att gå ut till nämnderna och begära in förslag på besparingar. Men egentligen borde man ha gjort det.

För i höstas kom prognoser från Sveriges kommuner och landsting, SKL, om att de förväntade löneökningarna, och därmed förväntade skatteintäkterna, inte skulle bli så höga som man tidigare hade trott.

Ökningstakten avtar, totalt i Sverige handlar det om miljardbelopp. För att kommunerna ska klara sina resultat med 1 procents överskott 2019 skulle kommunskatten behöva höjas med två kronor, sa SKL:s chefsekonom redan i våras.

I samband med att Östersunds kommun klubbade sin budget kom nya prognoser från SKL om ännu större avvikelser från förväntade löneökningar.

– Det är en svag budget. Typiskt när det är min första, sa kommunens nya budgetchef Christina Westman .

Om så kallad ”God ekonomisk hushållning” ska gälla borde budgeten ha landat på ett överskott på 70 miljoner kronor, sa Christina Westman i september. Nu menar kommunen i dagens besked att den siffran ska vara 80 miljoner kronor. Men budgeten som är lagd landar på ett överskott på endast 35 miljoner kronor.

Det är detta som ska ändras med dagens besked om en besparing på 150 miljoner kronor. Det tidigare rättesnöret från åren när Östersund hade god ekonomi ska gälla igen. Och för att det ska bli möjligt krävs besparingar.

Oppositionen protesterade när budgeten klubbades. Alliansen föreslog besparingar på 20 miljoner kronor, men inte heller deras budgetalternativ kom alltså i närheten av god ekonomisk hushållning och dagens besked.

Frågan är om kommunledningen borde ha sett detta komma tidigare. Och vad händer med rekordinvesteringen i skolor och förskolor på 1,5 miljarder kronor som ska göras de närmaste åren?

På eftermiddagen rapporterar vi från dagens presskonferens som kommunen bjudit in till.

