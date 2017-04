Förra året blev det padeltennisbana – nu återkommer tävling om Östersunds utveckling

Det är Grund och Takteknik som tillsammans med representanter från Östersunds kommun kommer att välja ut finalbidragen. Sedan utses vinnaren genom en jury samt omröstning av folket där även invånarna får säga sitt.

– Engagemanget för fjolårets premiärprojekt överträffade alla förväntningar. Vi fick in över 100 bidrag från allt mellan skolklasser och pensionärsföreningar. Det var förslag omdinosaurierutschkana, inglasad gågata, skatepark, botanisk trädgård, utegym och en massa annat kul. Den stora nyheten i år är att flera företag är med och arrangerar vilket innebär att potten för vinnarprojektet dubblerats och nu ligger på hela 500.000 kr, säger Tomas Eliasson, arrangör och ägare av Grund & Takteknik, i ett pressmeddelande.

Vinnarbidraget blev till sist en padeltennisbana som förlagts till Lövbergaparken i Östersund. Den får nyttjas gratis och bokas via Östersund-Frösö Tennisklubb.

Årets tävling är nu igång och pågår fram till 9 maj. Bidragen skickas in via Grund och Taktekniks webbsida. Vem som helst får lämna in sitt bidrag, med kravet att det måste vara möjligt att genomföra för inte mer än 500 000 kronor. Det måste även kunna få alla nödvändiga tillstånd av både Östersund och andra intressenter.

Samarbetar som tävlingsarrangörer gör även Gärdin & Persson, NP3 Fastigheter, Sandström & Ljungqvist, P46 – redovisning och revision samt MittMedia.

