Företagare i Östersund fälls för bokföringsbrott – kände inte till när företagets årsredovisning skulle lämnas in

Mannen döms till villkorlig dom och dagsböter om totalt 20 800 kronor. Anledningen är att företaget som han ansvarar för under tre år i följd lämnat in årsredovisningen för sent. Vilket enligt tingsrättens dom innebär att det inte varit möjligt att följa vad som skett inom bolaget och hur resultatet sett ut.

Vid tiden för brottet ha mannen inte varit operativ i bolaget, driften har istället skötts av hans bror. Men enligt domen är det ägaren till bolaget som är ytterst ansvarig och i det här fallet anser rätten att han inte känt till hur sent företaget varit med att upprätta årsredovisningen under de tre åren.

I tillägg till boten kopplad till ägaren döms även företaget i sig att betala en företagsbot om 90 000 kronor till staten.