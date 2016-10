Flyg inställt på grund av dimma – återigen

På torsdagsmorgonen kan man konstatera att den planerade avgången från Åre Östersund Airport till Arlanda klockan 9.45 har ställts in. Brommaflighten är just nu försenad till 10.15, men enligt Susanne Norman, flygplatschef, lär även denna behöva ställas in. Detta eftersom det är ett mindre flygplan och dessa kräver mer sikt för piloterna.

– Vi får hoppas på lite vind nu, säger Susanne Norman om dimman.

Resenärer uppmanas hålla koll på Swedavias hemsida eller på appen för uppdateringar i flygläget. Man bör även kontakta sitt flygbolag om ens flyg ställts in.

