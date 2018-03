Det kontantlösa samhället - som många inte vill ha

Enligt en färsk Sifoundersökning*vill sju av tio svenskar ha kvar kontanter som betalningssätt även i framtiden. Det gäller också länets invånare där en klar majoritet, 66 procent, av de tillfrågade vill ha tillgång till kontanter. Mest positiva är personer över 65 år – en grupp som består av två miljoner svenskar. Av dem vill så många som 85 procent ha kvar kontanter.

Och många av de åhörare som i förra veckan samlades för att lyssna på vice riksbankschefen Henry Olsson dragning om hur riksbanken ser på hanteringen av kontanter och nya betallösningar uttryckte också en oro inför det faktum att kontanterna minskar i en allt snabbare takt. Här fanns representanter från idrottsklubbar, bygdegårdar, pensionärsorganisationer, politiska partier och företagare runt om i länet.

Läs också: Mittuniversitetet forskar på effekterna av det kontantlösa samhället

Föredraget hölls på Clarion hotell i centrala Östersund, ett hotell som talande nog inte accepterar kontanter från sina gäster och som ligger vägg i vägg med Länsförsäkringars kontantlösa kontor.

Vice riksbankschefen gav en historielektion i Riksbankens uppkomst och berättade bland annat att sedeln är en svensk uppfinning som firar 350 år i år.

– Sedlar är säkra, men bankpengar är inte säkra, banker kan gå i konkurs. Kontanter är riskfria, i kristider är de ett väldigt bra sätt att betala med, hur ska man annars kunna handla? Vår inställning är att alla ska kunna välja hur vill man betala. För Riksbankens del finns det inget egenvärde i att pengar försvinner, sa Henry Olson vidare och återkom under kvällen till säkerheten som kontanter innebär.

Kvällens moderator, riksdagsmannen Per Åsling, C, berättade om nedläggningen av Handelsbanken i Hoting som lades ner med motiveringen av att kontanthanteringen blev för dyr varpå Lars Lindberg verksamhetsansvarig för IFK Strömsund berättade att kontanthanteringen i samband med föreningens olika evenemang innebär ett enormt bekymmer för föreningen.

–Man måste hantera växel själv, det är dyrt och riskerna blir ju annorlunda också.

– Det går tydligen att konstruera uttagsautomater borde det inte går att skicka pengar åt andra hållet i samma maskinpark. Det kan väl inte vara så mycket rymdforskning förknippat med det? Det borde gå att lösa, säger Henry Olsson.

Henry Olsson var tydlig med att det är bankernas ansvar att uttag och insättning av kontanter fungerar.

– Det är bankernas ansvar och det är de som ska betala för det. En bank ska vara en bank. De har fått ett banktillstånd som är utfärdat av staten som innebär att de har vissa finansiella fördelar. Alla människor ska kunna ta ut pengar och sätta in pengar på ett smidigt sätt. I den utsträckning som företag och hushåll vill ha kontanter så kommer vi att se till att de finns.

Övriga frågor som kom upp var bland annat vad som händer om strömmen går, betydelsen av en fungerande bredbandsuppkoppling på landsbygden vid kortbetalningar och att det kanske behövs någon form av ekonomiskt stöd till de affärer som sköter bankärenden åt privatpersoner och servar föreningar. Det blev även ett resonemang om Swish, betalning via mobilen, då företrädare från bygdegårdarna berättat att de kan ta in betalning via Swish vid exempelvis bingo, men att de inte får betala ut pengar via swish.

– Sen funkar Swish bra om man har ett svenska mobilnummer. Men kommer man som turist från andra länder fungerar det ju inte, sa Henry Olsson och berättade att det i Sverige och i Norden överlag finns en övertygelse att internetbaserade kortbetalningar är bra, medan man i Tyskland, USA och Japan gärna använder kontanter.

Henry Olsson berättade också om det utredningsarbete som är pågår som handlar om hur Riksbanken kan skapa en krona som är elektronisk.

– Vi tittar på om det skulle finnas någon annan form av sedel som kan ersätta den men som är riskfri och säker. Men för att pengar ska fungera måste det finnas ett förtroende från allmänheten. En teknisk lösning skulle kunna vara ett uppladdningsbart plastkort, anonymt, eller kontobaserat i riksbanken. Det skulle kunna vara ett erbjudande där sedlar skulle kunna användas ändå. Vi har utrett en bit och fortsätter i år. I november, december vet vi om vi kommer att jobba vidare, beroende på om det finns ett intresse eller inte.

Kvällens samtal landade i betydelsen det egna beteendet.

– Då jag hörde om den senaste Sifoundersökningen, så var min spontana reaktion, jamen gå ut och ta ut kontanter, sa Henry Olsson som också höll med Eva Hellstrand, C, att det kanske är när människor börjar bry sig om den personliga integriteten och ser att den elektroniska betalningen lämnar spår ändrar sitt beteendemönster.

* Undersökningen är beställd av Bankomat Sverige och baseras på telefonintervjuer i år. Sammanlagt 2 301 personer i åldrarna 18 till 65 år deltog, varav 100 personer från Jämtlands län.