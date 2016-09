Datumparkering i Östersund drar igång igen – så minskar du risken för böter

För att underlätta snöröjning, sandning och gatusopning så är det datumparkering som gäller alla dagar 00-07.00 från och med 1 oktober till 31 maj.

Dagtid gäller de vanliga parkeringsreglerna.

Under tiden för datumparkering, gäller det att inte parkera på sida med jämnt husnummer under natt som har jämnt datum. Man får inte heller parkera på sida med ojämnt husnummer under natt med ojämnt datum.

Så för att undvika böter, ska du parkera på sida med jämnt husnummer under natt med ojämnt datum samt parkera på sida med ojämnt husnummer under natt med jämnt datum.

Kommunen påminner om att det ibland kan vara månadsskiften med ojämnt datum två dagar i rad. Till exempel oktober/november, december/januari, januari/februari samt mars/april.

Här kan ni se Östersunds kommuns karta över var datumparkeringarna gäller.