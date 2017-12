När Smokie besöker Östersund kommer de förstås att bjuda på de klassiska låtarna som Oh Carol, Needles and Pins och Living next door to Alice.

Senare under kvällen blir det retroparty och då uppträder DJ Clabbe.

