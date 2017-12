Cyklist försvann från loppet Storsjön runt – återfanns av LT

80-årige Per Lindkvist efterlystes av polisen och det blev ett stort pådrag. Polis och frivilliga började söka efter tävlingssträckan. Vid den här tiden hade LT en sommarbuss som vi använde för att åka runt och göra reportage. Jag och kollegan Tommy Johansson var ute med bussen och jag föreslog för Tommy att vi skulle vara med och leta efter den 80-årige mannen. Vi ringde till nyhetschefen från bussens telefon (mycket unikt på den tiden) och undrade vad han tyckte om idén, men vi fick avslag. Nyhetschefen tyckte att vi kunde göra något vettigare när vi ändå var ute med bussen.

Det var inte ofta som vi bröt mot chefens order, men nu gjorde vi det. Tommy och jag började köra efter småvägar i anslutning till tävlingssträckan och efter någon timme hade vi hamnat på vägen mot Isön ner mot färjan till Norderön. Där i ett dike satt Per Lindkvist och såg helt utmattad ut. Han berättade att han kört vilse och nu hade han ingen aning om var han var. Per berättade också att han sovit i en lada under natten och nu var han hungrig men framför allt törstig. Vi hjälpte honom in i bussen och tog även med hans cykel. Vi ringde polisen och berättade att vi hittat den försvunna mannen så de kunde avblåsa letandet.

Innan vi kom fram till äldreboendet i Dvärsätt, körde vi förbi en kiosk så att Per Lindkvist kunde få en kall öl. Väl framme i Dvärsätt var personal och polis samlade och det blev ett stort kramkalas eftersom personalen hade fruktat det värsta.

Per Lindkvist undersöktes av läkare på kvällen, som kunde konstatera att han under omständigheterna mådde bra.

Och Per Lindkvist själv tog det hela med ro och sa till LT:s team:

– I morgon måste jag ut på cykeln igen. Det går bara inte att sitta inne i sånt här fint väder ...

Dagen efter hade LT ett stort reportage om att vi hade hittat den försvunne cyklisten – och vi fick inget skäll för att vi hade struntat i chefens order.