Clownrapporter på disco i Valla – polisen: "Bara ett rykte"

Fredrik Gregorsson är fritidsledare på Valla fritidsgård och jobbade på discokvällen. Han berättar att det var en grupp ungdomar i årskurserna sju till nio som anordnat discot för att samla ihop pengar till en resa. Mellan klockan 19 och 21 på fredagen öppnade man portarna för 130 barn i årskurs ett till tre. Vid klockan 20.40 tog discot dock en tråkig vändning.

– Det började florera rykten om en clown utanför skolan. Då blev det hysteri, säger Fredrik Gregorsson.

Nära hälften av barnen blev rädda och förtvivlade och ville ringa hem till sina föräldrar, medan många andra ville ut och leta efter clownen. Fredrik Gregorsson fick då försöka kontrollera situationen genom att se till att inga barn gick utanför huset eftersom man inte visste vad som fanns där ute. Han gick efter en tid ut själv för att se om han kunde få syn på någon clown, vilket han inte gjorde.

Runt klockan 22.00 kom polisen till platsen för undersöka saken. Fredrik Gregorsson samlade då de ungdomar som jobbat med discot så att de kunde berätta om de hade sett något, vilket ingen hade gjort. Ingen av dem sade sig heller ha skapat ryktet.

Fredrik Gregorsson är osäker på om det fanns någon sanning bakom clownrapporterna, eftersom ingen verkar ha sett något. De uppgifter som synts i nationella medier under senare tid kanske blossade upp stämningen, säger han.

– Jag vet inte om det blev en höna av en fjäder.

Oavsett vilket tycker han att det ändå var turligt att hysterin bröt ut så pass nära stängningsdags när föräldrarna redan var på väg för att hämta sina barn. Det var kämpigt att för de tre fritidsledarna och de sex ungdomarna som arbetade med discot att ha kontroll på situationen.

Fredrik Gregorsson är dock kritisk till de människor som klär ut sig till clowner för att skrämmas.

– Det är förjävligt rent ut sagt, säger han.

Under måndagen kan polisen berätta att det trots alla clownrapporter inte kommit in någon anmälan. Den patrull som åkte ut till Valla på fredagen lyckades inte heller se något, och Per Thelin vid Jämtlandspolisen tror därför att det inte fanns någon clown där.

– Det var bara ett rykte, säger han.

