Cancer – sjukdomen som drabbar i stort sett alla människor

Cancern gjorde att han inte blev äldre än 61 år. Själv var jag 1,5 år när han dog. Mina syskon och kusiner fick han aldrig se.

Min familj är inte ensam om att ha mist en nära och kär anhörig i cancer – långt ifrån.Cancer är en sjukdom som i stort sett alla berörs av, oavsett om man själv blir sjuk. Siffror från Cancerfonden visar att ungefär 60 000 personer fick en cancerdiagnos under år 2013. Mer än var tredje person som lever i Sverige i dag kommer få en cancerdiagnos under sin livstid. Smaka på de siffrorna, mer än var tredje ...

Det är inte konstigt att cancer benämns "vår nya folksjukdom" och det är därför varje insats som görs i kampen mot cancer är så viktig. En del i det är att som drabbad, eller anhörig till en som har drabbats, få möta andra i samma situation och bearbeta sina erfarenheter. Därför är det ett mycket bra initiativ som Malin Eldh har tagit till att starta en "Ung cancer"-grupp i Östersund.

"Rosa oktober", som Östersund Basket och de övriga klubbarna i Basketligan dam har drivit för att samla in pengar till Rosa bandet-kampanjen är ett exempel på ett bra initiativ till att samla in pengar i kampen mot cancer. Ett annat lyckat exempel är Juliaresan – de fyra Östersundstjejerna som beslutade sig för att samla in pengar till Barncancerfonden efter att deras bästa vän gått bort i cancer. I slutet av 2015 nådde deras insamling en miljon kronor.Just bröstcancer, som Rosa bandet-kampanjen fokuserar på, är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Under november pågår Mustasch-kampen, för att uppmärksamma den vanligaste cancern som drabbar män – prostatacancer.Varje krona som kan gå till forskning och som i längden kan göra att cancer förebyggs eller en drabbad person botas behövs.

Trots allt går det ändå åt rätt håll. Cancerfonden skriver på sin hemsida om att bättre diagnostik och effektivare behandling gör att överlevnaden ökar. Fler personer som har eller har haft cancer lever i dag. Det varierar visserligen mellan olika typer av sjukdomen, men Cancerfonden bedömer att ungefär 65 procent av alla cancerpatienter överlever.Men det räcker inte – målet måste vara 100 procents överlevnad.

Om min morfar hade drabbats av sjukdomen i dag och kunnat räddas av forskningens framsteg får vi aldrig veta. Men alla som kan vinna kampen är en seger – för oss alla.