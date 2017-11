Bob Marleys son Ziggy blir Storsjöyrans första bokning

I ett pressmeddelande skriver festivalen att Ziggy Marley sedan 2003 släppt sex skivor (eller album som det heter nuförtiden), vunnit ett gäng Grammys och turnerat jorden runt.

Ziggy Marley föddes i Trenchtown, Jamaica 1968. Han har tidigare varit i bandet The Melody Makers med sina syskon.

Han släppte liveskivan We are the people Tour 2017.

