Ännu inga flyg inställda – vädret inte så besvärligt för flygtrafiken

Både SAS och BRA:s avgångar till och från Åre Östersund flygplats har gått som vanligt under förmiddagen. BRA var nära att ställa in tre avgångar men backade då vädret ännu inte är besvärligt.

Under lördagen såg det ut som att både SAS och BRA:s flygtrafik skulle gå som vanligt under söndagen trots varningarna om Cora. Under söndagsmorgonen tog sedan flygbolagen olika beslut och BRA flaggade för att ställa in tre av sina sex avgångar. Från Malmö och Göteborg till flygplatsen samt från Östersund till Bromma.

Flygbolaget ändrade sig sedan och ställde inte in något av flygen.

"Vi befarade på morgonen att vi skulle tvingas till det, men än så länge är vädret inte så besvärligt att det påverkar flygtrafiken. Vi följer väderutvecklingen timme för timme och tar beslut om avgångarna utifrån hur vädret utvecklar sig. Men ingen avgång är alltså i nuläget inställd" skriver Emma Sandsjö i ett mejl till Mittmedia.

– Trafiken går som vanligt i Östersundsområdet men tar beslut fortlöpande under dagen utifrån vädret, säger Tonje Sund presskontakt på SAS.

