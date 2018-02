Annika Norlins första låt i samarbetet med Jens Lekman ute – handlar om att duscha offentligt

I låten ”Showering in public” sjunger Annika:

”I don’t like showering at gyms never thought of why

maybe it’s cause I’m semi known

I don’t want anyone listening to my albums

while telling their mums what my ass looks like”

Låten avslutas med en hälsning till Jens:

”Jens, I must go now, I’m heading home

On the yard, a small amount of snow has laid to rest

I hope you bought yourself a quilted jacket down in Gothenburg.

Jens, I wish you all the best.”

Du kan lyssna på låten i sin helhet genom att besöka projektets hemsida, som du hittar här.

