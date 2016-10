Annica Olsson från Hallen söker kärleken i Bachelor

I slutet av 2015 sa hon upp sig från sitt jobb, sålde sin lägenhet och gav sig ut på en lång resa. Mitt i sitt äventyr, när Annica var i Australien taggade en kompis henne på Bachelors Facebooksida, med kommentaren "detta kanske blir ditt nästa äventyr". Hon visste nog inte hur rätt hon skulle ha.

– Jag var väldigt skeptiskt, aldrig i livet att jag söker till ett sådant program. Men sen gick ändå in och tittade på filmen med honom och kände genast att detta är en kille som jag skulle vilja träffa. Helt plötsligt satt jag i Australien och spelade in en antagningsvideo. Det tog dock väldigt lång tid innan jag skickade in den, eftersom jag verkligen inte ville vara med i tv. Men nyfikenheten på honom blev för stor, så till slut skickade jag in min ansökan.

Tydligen var det en bra ansökan för efter ett tag hörde Sjuan av sig och Annica fick göra castings via Skype. Vid det laget hade Annica hunnit vidare till Thailand.

– Plötsligt sa de att jag skulle åka dit, så jag avbröt min resa och åkte hem i fyra dagar för att packa om och resa vidare till Aruba. Jag tänkte att jag inte kunde tacka nej när jag fick denna chans, det var något som jag var tvungen att utforska.

Tjejerna visste inget om varandra innan avfärd utan de träffades första gången på planet. Trots att alla var där för samma kille kände Annica inte att det var jobbigt utan att de snabbt blev ett härligt gäng.

– Det är ju speciellt eftersom vi tjejer kommer fruktansvärt nära varandra väldigt fort. Det var jättehärliga tjejer och redan första dagen på planet ner kändes det som att vi kände varandra. Man får ta det lite för vad det är när man åker dit, man vet ju att man ska dejta samma kille som 20 andra tjejer, det är reglerna.

Även om alla var där för att dejta Sebastian Ljungberg, årets bachelor, var det mycket tid som spenderades i huset eller badandes i havet. Tjejerna bodde i små bungalows på stranden och hade ett samlingsställe som bestod av kök och soffgrupp. Ute i palmträdgården var det oftast mellan 30-32 grader. Annica spenderade mestadel av sin tid med tjejerna.

– Det var nästan så att man glömde varför man va där ibland. Sebastian kom bara till huset, skålade och minglade innan rosceremonin, och sen va han ute pådejter där emellan.

– Jag trodde inte att man skulle bli speciellt ledsen över att tjejerna åkte, men vi levde så tätt ihop och kom varandra väldigt nära, fort, så det var faktiskt jobbigt att behöva skiljas åt. Jag har alltid suttit hemma och undrat hur de kan bli så ledsna när tjejerna åker, de är ju där för att vara kvar sist, men nu förstår jag verkligen situationen.

Sammanlagt blev det fyra veckor på Aruba för dem som gick hela vägen, inspelningarna pågick hela maj. Dejterna och hur länge varje enskild person var kvar, var det som avgjorde hur mycket var och en fick se av ön.

– Det var väldigt varmt där, och räddningen var väl att det blåste. Det svårt att se fräsch ut under inspelningarna men till slut sket man i det. Jag hade varit ute och rest länge så jag var redan inne i resmode, håret var solblekt och så vidare. Jag har lärt mig jättemycket av detta, både under tiden jag var där samt när jag kom hem. Man får bearbeta mycket och jobba med sig själv. Jag gick från att resa helt ensam, till att bo med en massa andra tjejer, det var ett äventyr i sig.

För tillfället är Annica Olsson hemma i Östersund, om drygt en vecka börjar hon plugga till friskvårdskonsult på Axelssons i Stockholm. Tidigare har hon läst till bland annat massageterapeut och nu ska hon utöka sina kunskaper. Kursen är på distans under ett år.

– Jag längtade faktiskt hem när jag var på väg hem från Aruba, det var jätteskönt att landa på Frösön och känna den jämtländska friskluften. Östersund kommer alltid att vara hemma oavsett var jag bor. Jag har dock inte riktigt bestämt mig för vart jag ska bo under tiden jag pluggar, jag tänker att jag börjar plugga sen får jag känna efter och se vart jag hamnar.

På frågan om det var längtan efter kärleken som fick henne att söka till programmet svarar Annica.

– Det är klart att jag alltid hoppats på att träffa någon. Jag har varit själv länge nu och man har träffat dem som det gått åt fanders med. När jag reste var jag verkligen i en känsla där jag försökte hitta mig själv och landa. Då kände jag att jag gärna hade velat dela detta med någon. Det var lite tråkigt att vara själv om det man upplevde medan man reste. Det är ju dock en väldigt speciell situation med Bachelor. Förälskelse tror jag definitivt kan uppstå under dessa förutsättningar, men jag tror att det svåra är när man kommer hem till vardagen och ska få det att fungera. Det är då riktigt kärlek kan uppstå, när man får lära känna varandra på riktigt. Men det är klart att man inte vill leva ensam, jag är rätt färdig med det livet.

Läs också:

Hon målar av hockeyproffs på beställning

Annikas egen blogg där hon kommer att skriva om sitt äventyr