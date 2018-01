Nu börjar americanasäsongen för Östersundspubliken

Som LT tidigare skrivit om börjar IF Popgenis säsong på Captain Cook i Östersund nu på söndag 28/1, med David Ramirez, som vanligtvis har basen i Austin, Texas, och jämtländske Markus Ernehed som förband.

Tisdag den 6/3 är musikarrangören tillbaka på Storsjöteaterns Studioscen för första gången efter dess renovering. Huvudakt då blir amerikanska bandet SUSTO, som gjort sig kända både för sina fenomenala livespelningar och för sina – i americanasammanhang – kontroversiella texter om tungt drogmissbruk och homosexualitet.

Nu är de aktuella med albumet "&I'm fine today" som kom i fjol. Indiecountryrockarna med frontmannen Justin Osborne har tagit sig från Charleston i South Carolina via Nashville till Sverige där de gör en omfattande turné under februari och mars. The Confusions inleder kvällen.

Aprils och majs konserter äger rum på Captain Cook. Southernbluessångerskan Breanna Barbara spelar 8/4 och Lilly Hiatt och hennes band 6/5.