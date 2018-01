Meteorologen: Orkan uppmätt i Stekenjokk

Läs mer: Följ vår samlade rapportering om stormen Cora i vår direktchatt

Väderstationen i Stekenjokk ligger på gränsen mellan Jämtland och Västerbotten.

– Den ligger högt och är mycket vindutsatt, säger Ian Engblom.

Även på kalfjället i de västra delarna fjällen är det ett riktigt oväder.

- Vi har storm i medelvind på Blåhammaren, där har vi 27 meter per sekund i medelvind.

De senaste fyra timmarna har det kommit fyra till sex centimeter snö i de västra och de nordliga delarna av länet.

– I fjällområdet kommer vindarna att börja att avta nu, om de inte redan har gjort det.

I de övriga delarna av länet varierar vindstyrkan.

– Det har börjat att blåsa upp ganska mycket, även öster om fjällen.

Ian Engblom berättar att det blåser en del nära Östersund vid 17-tiden på eftermiddagen.

– På Frösön har vi 13 meter per sekund i medelvind nu. Det brukar man kalla för friska vindar, men det är på gränsen till hård vind.

I Föllinge är vindstyrkan strax under gränsen för stormbyar. Där är medelvinden är 10,8 meter per sekund, berättar han. Ovädret ser ut att avta under kvällen.

– Själva lågtrycket rör sig ganska snabbt, så det kommer troligtvis inte att bli jättelångvarigt.

Det är svårt att säga en exakt tidpunkt då vindarna kommer att avta.

– Om inte kulmen har nåtts så kommer den att göra det inom de närmsta timmarna, även öster om fjällen.

SMHI:s klass 2-varning ligger fortsatt kvar.

– Man måste fortfarande vara medveten om vad man ger sig ut i. Det finns en viss risk för personskador och materiella skador.

