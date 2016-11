Meteorolog: Snöoväder väntas dra in över Jämtland och Härjedalen till helgen

► LÄS OCKSÅ: Här kan du läsa mer om läget på länets vägar just nu.

Det förväntas bli ett kraftigt snöoväder med upp till en meter snö på sina håll i Norge under helgen. Ett yrväder som också tros slå över på Sverige och framför allt Jämtland och Härjedalen, enligt uppgifter till Expressen.

I en intervju med Expressen säger meteorologen Johan Groth vid väderinstitutet Storm geo att det kommer in ett snöfallsområde från Norge in över mellersta Norrland, Jämtland och södra Lappland under fredagen.

I Jämtland förväntas det dock bli mest regnväder under fredagen, enligt Groth. På lördagen tror han däremot att det kan bli kraftiga vindar och snöbyar över Jämtland och Härjedalen.

– Väldigt kraftiga nordvindar kommer ner över framför allt Norge, då ser det ut att bli väldigt stökigt väder längst hela norska kusten och det kommer säkert ge väldigt stökigt väder i framför allt Jämtlandsfjällen och Härjedalen på lördagen, säger Groth till Expressen.

Under gårdagen gick vädertjänsten Smhi ut med en varning för underkylt regn och halt väglag i Jämtland och Härjedalen. Under onsdagen var det blixthalka i centrala Östersund som höll i sig under dagen och kvällen. Halkan resulterade bland annat i en trafikolycka vid Vallsundsbron.

Smhi har i skrivande stund inte utfärdat något ytterligare vädervarning i länet inför torsdagen.