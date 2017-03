Medan du sov: Tjuvar bröt sig in i möbelbutik

Lokalt:

Via ett fönster bröt sig någon eller några in i möbelbutiken Jysks lokaler i Torvalla under natten.

Polisen stoppade en bil med två personer i Ånn. Föraren är nu misstänkt för drograttfylleri och passageraren för narkotikabrott.

Under tisdagskvällen var det mycket halt på vägarna och det inträffade flera olyckor i länet. Två personer var inblandade i en singelolycka vid Ullån vid 22.30-tiden.

Även på E14 inträffade en olycka. En bilist tappade kontrollen över bilen och körde in i mitträcket i höjd med Torvalla. Ingen person uppges ha skadats men vägen fick stängas av.

Sverige:

Två män knivskars på en festival i Kungsträdgården i Stockholm. Polisen utreder nu dubbla mordförsök.

