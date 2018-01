Lekman och Norlin i gemensamt låtprojekt

Jens Lekman och Annika Norlin går nu in i projektet Correspondence, där de på en hemsida ska kommunicera via låtar. Det skriver Jens Lekman på sin officiella Facebook-sida.

På hemsidan skriver artisterna mer om projektet, som går ut på att en låt ska publiceras varje månad under hela året. Totalt kommer de att göra sex låtar var och varje låt är ett svar på – eller inspireras av – den förra låten för att till slut forma en bild av 2018.

Annika Norlin är verksam som artist under artistnamnen Hello Saferide och Säkert. Jens Lekman släppte sitt senaste album, "Life will see you now", i februari i fjol. (TT)