Trots skollagen beviljades skolskjuts endast tre dagar i veckan – Krokoms kommun får bakläxa

Skolbarnet, en 11-årig flicka, bor växelvis hos sina föräldrar, och i ansökan om skolskjuts sökte man växelvis skolskjuts varannan vecka till en grundskola i kommunen. Kommunen beslutade då att bevilja skolskjuts tre dagar i veckan från skolan med bara hem till mamman, som bor på adressen där flickan är folkbokförd. De andra dagarna, menade kommunen, kunde flickan åka med linjetrafik med ungdomskort som tillhandahålls av kommunen.

Som skäl till beslutet hänvisade kommunen till ett beslut som togs inom kommunen i somras. Beslutet handlade om att barn med växelvis boende där kostnaden för skolskjutsen överstiger 35 000 kronor per läsår ska avslås med anledning av att det innebär en ekonomisk svårighet för kommunen.

I beslutet beräknar kommunen flickans behov av resor till fyra dagar i veckan vilket, enligt kommunen, skulle kosta 42 000 kronor per läsår. Resor tre dagar i veckan skulle, enligt kommunen, däremot kosta 32 000 kronor per läsår och därmed understiga gränsen på 35 000 kronor per läsår.

Skolbarnets vårdnadshavare överklagade beslutet till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten menar i sin bedömning att kommunen inte har rätt att avslå ansökan då man menar att elever i kommunal grundskola, även de med växelvis boende, har rätt till kostnadsfri skolskjuts enligt skollagen om föräldrarna är bosatta i samma kommun, vilket de ska ha varit i det här fallet.

Förvaltningsrätten underkänner därför hanteringen av ärendet och skickar ärendet till kommunen för ny utredning.