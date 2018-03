Mia utsattes för sexuella övergrepp som barn – nu föreläser hon för att hjälpa andra

Mia Handmark var fem år gammal då hon minns det första sexuella övergreppet som hennes pappa utsatte henne för.Det följdes av många fler och efter en utlandsresa, när hon var tretton år, vägrade hon besöka honom.Efter många års terapi har Mia arbetat som föreläsare för att hjälpa andra personer som har samma upplevelser.

När LT träffar Mia Handmark, Nälden, är hon lugn och avspänd och har fått distans till sin traumatiska uppväxt som senare bäddat för en karriär som föreläsare på både heltid och deltid.

Hon har under många år öppet berättat om de sexuella övergrepp som hennes far regelbundet ska ha utsatt henne för under uppväxten – tills hon var tretton år gammal. Pappan är död sedan många år tillbaka och han är aldrig dömd för något övergrepp. Mia Handmark berättar om sina upplevelser, men också om hur viktigt det är att ha någon som stöttar efter att man genomgått en terapi.

– Efter avslutad behandling, inträffar en ny situation. Man saknar en identitet och frågar sig vem man är. All vaken tid har ju tidigare gått till att förtränga hemska minnen.

Hon berättar hur hon upplevde övergreppen.

– Mina föräldrar bodde inte tillsammans och jag skulle vara hos honom varannan helg. Det var fruktansvärt jobbigt att åka dit. Jag visste ju vad som skulle hända och när jag blivit lite äldre kändes det som jag ibland provocerade honom att begå övergreppet. Då var det ju klart för den helgen och jag slapp gå och vänta.

– Jag spelade död och ville absolut inte vara där. Samtidigt hade jag en teknik att distrahera hjärnan genom att jag räknade fönsterrutorna jag såg. Det är faktiskt något jag gjort långt upp i åren när jag i olika sammanhang utsatts för obekväma situationer.

Mia återkommer ofta till den terapi hon har genomgått och hur viktig psykoterapeuten Inger Broman var för hennes rehabilitering.

– Utan Inger hade jag inte varit den jag är i dag. Jag var en av hennes sista patienter innan hon gick i pension och jag är mycket glad att jag fick hennes hjälp.

Hon fortsätter att berätta om lärdomar som Inger fått henne att förstå.

– En pappa är ju den som ska betyda tryggheten för ett barn. Den du alltid ska kunna lita på. Ett övergrepp från sin far kan ibland kännas som ett större trauma än vad ett krig kan innebära. En pappa startar vanligtvis inget krig utan är den som ska finnas där och skydda och trösta.

Mia berättar att hon var mästerlig på att dölja övergreppen och tar som exempel att hon inte berättade om dem för sin mamma förrän hon blivit vuxen. När det gäller skoltiden säger hon:

– Jag hade koncentrationssvårigheter och var förmodligen rätt stökig. Men hela min tillvaro gick ut på att dölja övergreppen så det kanske inte var så konstigt.

Hon minns att det kändes befriande att börja på naturbruksgymnasium.

– Att få vara tillsammans med hästar är rogivande och lugnande.

När Mia kände sig klar med terapin började hon nästa steg i sitt liv.

– På något sätt kände jag att det måste finnas en mening med allt jag utsatts för och att jag ville berätta om mina erfarenheter. Jag hade också insett att tystnaden är förövarens bästa vän och det var något jag inte ville bidra med.

Mias väg till föreläsare startade som en speciell historia. Hon hade lyssnat på en föreläsning av Olof Röhlander i Östersund. Han har bland annat utsetts till Sveriges bästa föreläsare och Mia kontaktade honom. Då hade hon bara diffusa idéer om hur hon skulle jobba med sitt föreläsande, men Olof trodde på henne och hon fick många tips hur hon skulle gå vidare. Bland annat gav han henne en veckas utbildning, en föreläsningskurs i Örebro. Under den veckan arbetade hon fram sin föreläsning. Efter en provföreläsning för kompisar vid församlingshemmet i Ås tog hon steget och föreläste offentligt.

– Det kändes konstigt. Jag som var så blyg att jag aldrig vågade hålla ett föredrag i skolan, säger hon leende.

Hon föreläste företrädesvis på skolor i södra Sverige.

– Det var lättare att få uppdrag i södra Sverige och det kändes som att skolorna där hade mera pengar att köpa in föreläsningar för. Här i Jämtland var ofta första frågan, ”hur mycket kostar du” och längre söderut, ”när kan du komma?”

Hon föreläste på heltid mellan tre och fyra år men alla resor tog på krafterna och nu föreläser hon mera sporadiskt, eftersom hon har en anställning som kommunikatör hos GS a-kassa.

– Just nu bor jag ensam med mina två tonårsbarn, fjorton och femton år gamla och jag vill stötta dem på alla sätt. Vi trivs tillsammans och delar många intressen.

Hon tänker på dotterns hästintresse och sonens hockeyspelande.

– Dessutom delar vi ett stort motorintresse så det blir en hel del skoterturer tillsammans.

Mia berättar att hon under sommaren gärna glider omkring i sin Ford Mustang. En specialmodell från 2008, som heter Bullitt och som bara finns i tre exemplar i Sverige.

När det gäller framtiden så finns tankarna på att föreläsa i större omfattning igen.

– Jag brinner för att hjälpa barn och ungdomar men känner att jag vill bredda mig. Hittills har jag främst pratat om mina upplevelser och den terapi jag genomgått, men det som händer efter en terapi är det ingen som pratar om. Och tänk dig om man som barn aldrig vågat ha några drömmar, aldrig känt att man är duktig på något, då känner jag att det är något som vi måste prata om. Det gäller att hitta en slags ny identitet. Det är något jag funderar mycket på.

Mia drömmer också om att kunna skriva en bok om sina erfarenheter.

– Hittills har jag inte vågat gräva ner mig i allt smärtsamt igen, men jag känner väldigt starkt för det. Att skriva en bok och sedan föreläsa omkring denna hoppas jag kan vara något för framtiden.

Under hösten 2017 började Meetoo-rörelsen växa fram runt om i världen. En rörelse som handlade om vittnesmål kring sexuella övergrepp och sexuella trakasserier och som vuxit som en snöboll och genererat en enorm mängd berättelser världen över.

– Det är superbra att detta har kommit upp och att det har kommit från många olika håll samtidigt. Tänk dig, på bara några veckor så hade miljontals kvinnor över hela världen kommit med sina berättelser. Sedan kan media ibland överdriva händelser där kända personer är inblandade. De jagar ”klickrubriker”.

– Men det förtar ändå inte det viktiga och stora med kampanjen. Det handlar inte bara om övergrepp utan det är jämlikhet i en vidare bemärkelse.

Hon anser att det är viktigt med alla berättelser men också att det arbetas politiskt med frågorna. Det är en revolution som har startat och den är så stark så den går inte stoppa.

– I alla revolutioner så finns det oskyldiga som drabbas felaktigt. Det är jättetråkigt, men i ett samhälle där sociala medier är så starka så är det förmodligen ofrånkomligt.

Mia avslutar med några ord som hon yttrat flera gånger under intervjun, att ”tystnaden är förövarens bästa vän.”

– Tänk dig hur många miljoner kvinnor som varit tysta vilket har varit till förövarnas fördel. Det känns som det är slut på det nu, eller åtminstone har vi inlett början till slutet.