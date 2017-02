På den över hundra år gamla byskolan i Kaxås med sina 47 elever i blandade klasser jobbar tre ämneslärare, en förskollärare, en resurs och två fritidspersonal.

– Här är vi väldigt flexibla och arbetar så att eleverna har sina fasta klassrum, utom vid grupparbeten. Det är vi lärare som alternerar och kommer in till dem och undervisar i våra huvudämnen, säger Peter Hallberg som undervisar i NO, matte, slöjd geografi, bild och teknik. Han har jobbat på skolan i 19 år och under årens lopp har det i omgångar funnits elever som behövt extra stöd.

– Vi har ingen specialpedagog på plats i skolan men vi lärare kan komma överens om att vi bör göra en anmälan till elevhälsoteamet, en EHT- anmälan, om en elev har stora läs- och skrivsvårigheter. Då kommer en specialpedagog komma hit och göra en läs- och skrivutredning, för att se om eleven har dyslexi till exempel.

Men enligt Peter Hallberg så är det väldigt ovanligt att det görs en EHT-anmälan eller att en specialpedagog kallas till skolan. Däremot händer det att lärarna får handledning via telefon av en specialpedagog om de har några funderingar som behöver lösas.

– För vår del handlar det i första hand om att någon elev kan behöva träna extra mycket på att läsa. Vi pedagoger brukar då prata ihop oss om varför eleven inte knäckt läskoden och vilken metod vi ska använda för att hjälpa eleven. I ett första steg försöker vi alltid att lösa det själva, säger Peter Hallberg.

– Jag upplever att det är lättare att se och ta tag i problem på en liten skola, säger Ulrika Haglund som började på skolan förra hösten.

Varken hon eller Peter Hallberg blir särskilt förvånade över att höra att just glesbygdsskolor har bra förutsättningar för att ge extra stöd till elever som behöver det i perioder.

I höstas skickades en enkät om trygghet i skolorna ut i rektorsområdet och svaren från eleverna i Kaxås skola bekräftar det lärarna också känner, nämligen att eleverna här känner sig trygga berättar Ulrika Haglund.

– Sett till skolresultat ligger Kaxås skola även bra till i jämförelse med andra skolor i kommunen, säger hon.

– Skolan får nog ses som medelpunkten i bygden. Vi samarbetar med byalaget och har bra samarbete med företagarna här. Det som är nackdelen med en glesbygdsskola är att vi är väldigt sårbara. Vi har nu elva elever som slutar 6:an till våren. Vi såg gärna att vi hade ännu fler elever på skolan naturligtvis, säger Peter Hallberg.