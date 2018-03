Kraftwerk toppar Storsjöyran – med 20 000 3D-glasögon i bagaget

Innovativ teknik, syntetiska röster och datoriserade rytmer – under fyra decennier har Kraftwerks kompositioner inspirerat allt från elektro, techno, house, EDM, synthpop och till och med hip hop. I sommar tar de med sig retrofuturismen till Storsjöyran.

– De har headlineat festivaler som Roskilde och Way out west men har också spelat på Museum of Modern art i New York, säger Andréa Wiktorsson, artistbokare och VD för Storsjöyran.

Efter spelningen på Way out West 2012 skrev Kristin Lundell i SvD om bandet: "Med sin egen tolkning av tid, framtid och teknik skapar Kraftwerk en autobahn-rak resa utan stopp. "

På Yranfredagen intar de Stortorget med sin 3D-show.

– De kommer med 20000 3D-glasögon i bagaget, säger Andréa Wiktorsson.

Videoklipp från 3D-turnen visar gruppens fyra medlemmar – Ralf Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilpert och Falk Grieffenhagen – som i identiska kostymer med fluorescerande rutnät manövrerar fram en av alla hits från gruppens fyra decennier under en gigantisk bildskärm där 3D-animerade robotmänniskor dansar till ”We are the robots.”

– Kraftwerk är ett sånt ikoniskt band och i den här 3D-versionen tror jag man kommer få en upplevelse som man sent glömmer, säger Andréa Wiktorsson.

Kraftwerk bildades 1970 av Ralf Hütter och Florian Schneider som tillsammans bildade Kling Klang Studio i Düsseldorf, Tyskland. Sedan mitten av 1970-talet har de varit internationellt kända för sin revolutionerande elektroniska ljudbild.

2012 gav gruppen en 3D-konsert på Museum of Modern Art i New York. Konserterna följdes sedan upp på bland annat Tate Modern i London, Akasaka Blitz i Tokyo, Guggenheim Museum i Bilbao och operahuset i Sydney.

2014 tilldelades Ralf Hütter och hans tidigare partner Florian Schneider ”Grammy Lifetime Achievement Award och i januari 2018 vann Kraftwerk en Grammy för ”Best dance/electronic album” för sin "3-D The Catalogue”.

Konserten på Storsjöyran är Kraftwerks enda spelning i Sverige i sommar.

