Isländsk snöstorm drar in över landet – flera decimeter snö att vänta i länet under veckan

Under dagen drar ett kraftigt snöoväder från Island in över landet och Jämtlands län. Lågtrycket som genererar stormen ligger just nu på Nordatlanten och det har redan börjat blåsa kraftigt i de jämtländska fjällen.

– Det har varit orkanbyar på Blåhammaren och i Sylarna. Det är en klass 2 varning utfärdad för storm i Jämtlandsfjällen. Dessutom drar det in ett snöfall över länet under kvällen, berättar Ingrid Eronn.

Under måndagskvällen och natten till tisdagen väntas snöfallet vara av det lugnare slaget, men under tisdagen kan det komma upp mot 10-20 centimeter snö.

– Snöfallet ligger kvar under onsdagen och då kan det komma någon decimeter till, berättar Ingrid Eronn.

– Det kommer att vara blåsigt idag och imorgon, men blåsten avtar på onsdagen.

Snöfallet beräknas fortsätta även under torsdagen och fredagen.

