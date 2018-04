Hundvalp räddad från två meter djupt rör – "hördes att det var ett annat slags pip än vanligt"

– Jag kunde höra att det var nån som pep under altanen, och det hördes att det var ett annat slags pip än vanligt, säger Maria Häggkvist från Vemdalen.

Hon och hennes man fick för sex veckor sedan en kull valpar från sin Jämthundstik. Men när Maria under lördagsförmiddagen släppte ut hela kullen på gården för att rastning och lek var det en som var mer nyfiken än resten av kullen. För när hon kallat in dem och skulle räkna in hela gänget saknades en.

Det var då hon hörde pipet under altanen.

– Den hade krupit in under vår altan där det finns ett avluftningsrör som den hade trillat ner i, säger Maria.

Den sex veckor gamla valpen, som ännu inte fått något namn, hade lyckats pilla av locket på röret och trillat ner. Det visade sig att det inte skulle bli någon lätt match att få upp hunden då den var på två meters djup och röret mätte ungefär 20 cm i diameter. Altangolvet var också i vägen.

Räddningen inleddes med att ringa räddningstjänsten. Sedan satte Mari och de som fanns på gården igång att bryta upp altangolvet.

Men kruxet med att dra upp hundvalpen ur det vertikala röret på ett skonsamt sätt återstod. Då plockade svågern fram svetsen. Två långa metallstänger monterades ihop och bockades till för att bli en två meter lång tång.

Den fördes ner i röret och tack vare det kunde valpen fiskas upp oskadd.

Hela insatsen gick så pass fort att Maria kunde ringa och be räddningstjänsten vända om.

Valpen kunde återförenas med sin kull, nu förhoppningsvis med en något stärkt självbevarelsedrift.