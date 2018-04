Politiker i Funäsdalen mordhotad: "Att någon vill tysta oss för att vi engagerar oss, det ska vi inte acceptera"

Tror du att hotet har att göra med att du är engagerad i politik?

– Det lät som det på telefonsamtalet. Någon pratade engelska med överdriven öststatsdielekt, och "I will cut your throat, you fucking socialist".

Efter hotet, som på svenska blir ungefär "Jag ska skära halsen av dig, jävla socialist", försökte Pelle Johansson prata svenska med uppringaren.

– Jag kunde höra att det var en svensk. Han blandade engelska och svenska. Han sa, "Dont you understand english?" och "Hallå, dont you hear me?" Sedan lade han på, berättar Pelle Johansson.

Pelle Johansson är kommunpolitiker och riksdagskandidat för Socialdemokraterna i Härjedalen. Han sitter i kommunstyrelsen och nämnden för bildning- fritid och kultur. Han tror inte att hotet var riktat mot honom som person, utan mer för att hans nummer finns på partiets hemsida.

– Först trodde jag att det var någon som skämtade. Sedan, när ingen gav sig till känna, började jag förstå att det kanske var på riktigt. Jag tror inte att hotet var riktat till mig personligen. Det var förmodligen spontant, någon såg mitt nummer och ringde, för att jag är med på vår hemsida och att jag är sosse.

Pelle Johansson är född och uppväxt i Funäsdalen och jobbar idag heltid som fastighetsskötare. Politiken gör han frivilligt på sidan om arbetet. Anledningen till att Pelle Johansson engagerade sig i politik för ett par år sedan var att han tycker samhället blivit för mycket inriktat på individen, och inte på gemenskap.

– Det har blivit för mycket sköta sig själv och skita i andra. Jag tycker att man ska hjälpas åt så gott det går. Jag får en tankeställare när jag blir hotad så här. Men att någon vill tysta oss för att vi engagerar oss, det ska vi inte acceptera.